Amazonas registra primeira morte por Covid-19

Vítima é um homem de 49 anos

Hospital Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus, onde o paciente esteve internado (Foto:Rickardo Marques)

Um homem de 49 anos morreu, na noite desta terça-feira (24), no estado do Amazonas (AM), vítima da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Ele estava no município de Parintins e foi transferido para a capital, Manaus, no último domingo (22).

De acordo com o governo do estado do Amazonas, o homem havia sofrido uma parada cardiorrespiratória no domingo e estava sendo acompanhado pela equipe médica da UTI (Unidade de Terapia Intensiva do Hospital). Seu quadro de saúde voltou a agravar no início desta noite, e ele morreu.

De acordo com informações divulgadas na coletiva de hoje da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registra, até então, 47 casos confirmados da Covid-19 e 15 casos suspeitos que estão em investigação.

Por:Redação integrada de O Liberal

24.03.20 23h24

