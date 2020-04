Amazonas tem quase 3 mil pessoas com coronavírus e paciente recebe oxigênio em saco plástico

Na última quinta-feira (23), o Amazonas bateu recorde de casos e mortes registrados por coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 409 novos casos e 28 mortes pela doença em apenas 24 horas. (Foto:| Reprodução)

No total, o Amazonas agora possui 2.888 registros e 234 óbitos, no total. A letalidade do vírus no estado é a quarta mais alta do País: 8,1%.

O panorama é assustador e vai piorar: com crescimento explosivo, negado pelo atual ministro da saúde Nelson Teich, o Estado vizinho ao Pará ainda está em sua curva crescente e o número de casos deve seguir crescendo bastante ao longo do fim de abril e de todo o mês de maio.

Na última quarta-feira (22), três dias após o governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) admitir não ter mais leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), um vídeo divulgado pelo Estadão com um paciente respirando numa câmara improvisada e feita de saco plástico viralizou e virou mais uma das cenas chocantes do avanço da pandemia no Amazonas.

Sem UTIS, o Estado providenciou contêineres para os corpos ao mesmo tempo em que o governador declarou que “em algum momento” não terá onde colocar corpos. De acordo com a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), a medida de usar um saco plástico para ajudar na respiração do paciente foi adotada como alternativa de assistência enquanto o mesmo aguardava transferência para outra unidade.

De acordo com o governo, a equipe médica da unidade em que isso ocorreu decidiu por conta própria e com autorização da família “usar uma técnica experimental não-invasiva para mantê-lo estável”. Ainda segundo a nota da Secom, após estabilizado, o paciente foi transferido para uma unidade da rede privada.



