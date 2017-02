Amazônia ganha campanha inédita na mídia

DIVULGAÇÃO – Ação nacional vai às ruas, aos rádios, revistas e jornais em junho próximo

A floresta amazônica e seus rios de água doce; as praias banhadas pelo Atlântico; a cultura e a gastronomia da Região Norte serão levadas para o Brasil e o mundo numa ampla campanha promocional de turismo exclusiva para divulgação dos atrativos naturais da Amazônia. A iniciativa inédita é do Ministério do Turismo (MTur), que anunciou no dia 22 deste mês o investimento de R$ 20 milhões para a ação, atendendo pleito do recém criado Fórum das Secretarias de Comunicação, coordenado pelo secretário de Comunicação do Estado do Pará (Secom), Daniel Nardin. A ação nacional vai às ruas, aos rádios, revistas e jornais brasileiros e aos aeroportos internacionais a partir de junho próximo. No Pará, as secretarias estaduais de Comunicação (Secom) e de Turismo (Setur) trabalham em conjunto para fortalecer o estímulo nacional nos próximos meses.

