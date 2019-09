Amazônia: Ministério do Meio Ambiente anuncia novo fundo internacional

Objetivo do fundo é colocar em prática pesquisas para desenvolvimento da Amazônia. (Foto: Governo do Amazonas)

Objetivo da pasta é captar recursos de órgãos governamentais e do setor privado

O Ministério do Meio Ambiente anunciou a criação de um fundo internacional de desenvolvimento para a Amazônia. O objetivo será captar recursos para que o Brasil possa colocar em prática pesquisas ligadas ao grande potencial da região amazônica. O ministro da pasta, Ricardo Salles, vem tratando do tema em encontros nos Estados Unidos que antecedem a abertura da Assembleia Geral da ONU.

“O fundo que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está estruturando com o governo brasileiro, inclusive com a ajuda do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), é um fundo que vai captar recursos não só de entes governamentais, mas também do setor privado. Empresas e corporações dando a sua contribuição para que nós desenvolvamos no Brasil a agenda de bioeconomia”, explicou.

Salles afirmou que uma das intenções da missão brasileira será apresentar o que o país tem feito pelo meio ambiente. “O Brasil tem muita coisa pra mostrar na Assembleia da ONU. Nós somos o país mais sustentável, com grandes práticas. O que nós vamos mostrar é que não só aquilo que nós já temos feito, mas também tudo aquilo que nós podemos fazer”, disse.

Entre as ações que serão apresentadas, ele mencionou: “Assim como os governos estaduais pediram para o governo federal e o presidente Bolsonaro determinou, medidas de regularização ambiental, também pagamento por serviços ambientais, zoneamento econômico ecológico e todo destravamento finalmente dessa agenda de bioeconomia”.

O ministro do Meio Ambiente também disse que o momento será propício para demonstrar como os investimentos serão utilizados, lembrando o Acordo de Paris, no qual países desenvolvidos se comprometeram a investir US$ 100 bilhões por ano para o combate à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento, a partir de 2020.

O fundo será formalmente detalhado em um evento entre os dias 8 a 10 de novembro, em Belém (PA).

Por Canal Rural

