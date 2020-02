Ambulância afunda em rio após colisão com caminhonete em Uruará

(Foto:Reprodução) – Uma técnica em enfermagem e o motorista precisaram ser resgatados por moradores de dentro da água

Um ambulância foi parar dentro de um rio ao se chocar com uma caminhonete na tarde desta terça-feira (04) em Uruará, sudoeste paraense. O acidente ocorreu na ponte que cruza o Rio Magu, na altura do Km-140 da rodovia Transamazônica, a BR-230, entre as cidades de Uruará e Medicilândia, quando a ambulância retornava de Altamira.

Segundo informações da Polícia Militar local, o acidente foi por volta de 17h. Os ocupantes da ambulância tinham ido para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) levar um paciente, e na volta, foram atingidos na parte de trás pela caminhonete, modelo Toyota Hilux, vermelha.

O motorista e uma técnica de enfermagem que estavam na ambulância se feriram e ficaram presos na ambulância que caiu no rio, precisando da ajuda de moradores locais para serem tirados da água. Eles foram levados ao Hospital Municipal de Uruará.

A ambulância ficou sumersa, com as rodas para cima, enquanto a caminhonete Hilux ficou com a frente parcialmente destruída. A Polícia Civil esteve no local do acidente e intimou o motorista e o passageiro da caminhonete a irem até a delegacia para prestar depoimento.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...