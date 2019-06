Ambulância capota na BR-316 e deixa três feridos graves

O acidente ocorreu no final da manhã. Três pessoas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano. (Foto:Divulgação)

Acidente ocorreu no Km 46. Vítimas foram encaminhas para o Hospital Metropolitano.

Uma ambulância do município de Mãe do Rio capotou no final da manhã desta terça-feira (18) na rodovia BR-316, à altura do km 46, próximo ao município de Castanhal.

Três pessoas (um motorista, um paciente e um acompanhante) estavam no veículo e foram encaminhados para o Hospital Metropolitano com ferimentos graves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ambulância vinha no sentido Castanhal-Belém quando foi fechada por um cavalo trator que tentava ultrapassar um ônibus. O motorista da ambulância perdeu controle ao bater na traseira do ônibus, capotando em seguida.

Por: Redação Integrada

