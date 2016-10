Ambulância demora 1h para chegar e homem fica caído após acidente em Novo Progresso

O Jornal Folha do Progresso solicitou informação a direção do hospital municipal , mas até o fechamento desta edição não obtivemos respostas.

De acordo com testemunhas, a ambulância acionada para resgatar o rapaz demorou próximo de uma hora para chegar e, quando chegou foi a viatura da Policia Militar , o paciente continuava no solo.

Um homem ficou caído por quase 1hr , após ter sofrido acidente no sinaleiro da Avenida Jamanxim com Orival Prazeres no centro de Novo Progresso na tarde deste sábado (22).

You May Also Like