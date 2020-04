Ambulância que transportava paciente perde as rodas traseiras em acidente em Inhangapi; veja o vídeo

(Foto:Reprodução) – Segundo prefeitura do município, acidente foi causado pelas más condições da estrada e mulher que era transportada não se feriu

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (28), mostra uma ambulância pertencente á gestão municipal de Inhangapi, no nordeste paraense, com as rodas traseiras arrancadas após um acidente. No vídeo, divulgado por um homem que passava no local e filmou a cena, uma voz masculina fala “Sistema de saúde de Inhangapi falido! Ambulância transportando paciente, solta as duas rodas!”.

Procurado pela reportagem, o Secretário de Saúde de Inhangapi, Francisco Celso Leite, confirmou que as imagens foram feitas nessa terça, quando o veículo voltava da comunidade rural de Patateua com uma paciente, e chamou o episódio de “um acidente que acontece, infelizmente”.

“Esse carro do vídeo é relativamente novo, de 2017. Foi uma ambulância doada para o município, e que roda todo dia nesse período, não para, fica 24 horas trabalhando. Essa estrada tem muito buraco, e em uma dessas viagens de atendimento, ocorreu a quebra de uma peça, que geralmente acontece nessa marca de veículo. Alguém que ia passando na hora resolveu filmar pra ‘fazer mídia'”, disse o secretário.

Ainda segundo Francisco Celso, a paciente que era transportada não sofreu ferimentos com o acidente e já foi atendida no hospital do município, já que apresentava sintomas de hipertensão. O secretário ainda reforçou que essa ocorrência “não é rotineira”. “Eles não colocaram no vídeo os outros carros que temos, novos. Acabamos de comprar uma nova e mais uma está chegando. Toda nossa frota é de 2017 pra frente”, disse o secretário de Saúde.

Atualmente, Inhangapi tem cinco casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. A prefeitura anunciou hoje que o primeiro paciente confirmado com a doença no município recebeu alta médica e segue em casa se recuperando bem. Ainda há 14 casos suspeitos na cidade, que seguem em monitoramento.

