Ambulante filma moto sendo roubada em supermercado paraense; veja

Um vídeo gravado em frente a um supermercado na cidade de Itaituba, sudoeste paraense, na tarde da última sexta-feira (29), mostra o exato momento em que um homem furta a motocicleta de uma mulher que estava dentro do estabelecimento comercial. (Foto:Reprodução)

De acordo com informações do Giro Portal, o furto foi cometido em frente a um supermercado localizado na 33ª rua do bairro Bela Vista, por volta das 16h15. A ação foi gravada por um vendedor ambulante que estava no local no momento do crime.

No vídeo, é possível ver quando o suspeito sobe na motocicleta da vítima e, ao perceber que era filmado, acelera rapidamente a moto sentido bairro Santo Antônio, ao lado de outro homem em uma moto Honda Tintan de cor preta..

A motocicleta roubada é uma Honda Pop 100 de Cor branca, placa QDS-5512, pertencente a uma empresa de perfumaria e cosmético da cidade.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil. Até este sábado (30), ninguém havia preso. Quem tiver informações que leve ao paradeiro da moto ou dos bandidos, pode entrar em contato com a polícia pelo número 190.

Com informações do Giro Portal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...