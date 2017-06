América-MG perde para o Paysandu que dispara na liderança da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva – O América-MG não conseguiu usar o fator casa e perdeu para o Paysandu, na noite desta sexta-feira, por 2 a 0, em duelo no Independência, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro série B. O resultado deixa o Papão disparado na liderança, com 10 pontos anotados, enquanto o Coelho fica na 11ª colocação, com cinco somados.

O América volta a campo nesta terça-feira, no Independência, contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília). O Papão entra em campo no mesmo dia, às 19h15, contra o ABC.

O América aproveitou o fator casa para se fazer mais forte em campo nos primeiros minutos. A equipe de Enderson Moreira forçava as chegadas e tentava, a qualquer custo, seu primeiro gol.

O Paysandu tinha a postura defensiva e, como arma, as saídas em velocidade para tentar surpreender o Coelho em casa. No entanto, pouco funcionava: o América forçava as jogadas e não dava espaços para o Papão explorar.

Mas o futebol é aquela história que não dá pra fugir: “quem não faz leva”. O Coelho martelou, tentou por todos os lados, de todas as maneiras, chutando de perto, na pequena área, ou chutando de longe, com cruzamentos ou faltas. Em contra-ataque, Fernando Gabriel encontra Rodrigo Andrade na cara do gol. O avante bate no alto, sem chances para João Ricardo.

O América voltou novamente com força para as tentativas em busca de um gol de empate. A equipe, no entanto, não tinha mais tanta criatividade para agredir o adversário. O Papão, por sua vez, conseguia ter mais controle da bola e se segurava melhor.

Aos 29, o Paysandu ampliou sua vantagem. Em descida rápida, Norberto recebeu na frente e deixou para Leandro Carvalho. Ele chutou rasteiro e fez o segundo para seguir líder da série B.

Com o segundo gol contrário, o Coelho voltou a intensificar as ações do jogo, mas não surtiu efeito e o revés foi confirmado.

