América-MG vence Inter nos pênaltis e avança para a semifinal da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o América-MG assegurou a sua vaga nas semifinais da competição. Depois do Internacional devolver a vitória por 1 a 0, a disputa foi para os pênaltis, em que o Coelho levou a melhor por 6 a 5, com Galhardo e Uendel perdendo as cobranças decisivas dos gaúchos.

Com a classificação, o América-MG agora encara o Palmeiras na briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. Na atual edição, o Coelho é a única equipe que disputou todas as fases da competição até aqui. Desde que avançou para as quartas de final, a campanha já é a melhor da história do clube no torneio.

Como precisava reverter o placar, o Internacional foi quem dominou as ações com a bola desde o início da primeira etapa. A equipe até teve boa troca de passes na saída de jogo, mas apresentava dificuldades para vencer a defesa do América-MG, que se postou com solidez à frente da área. Em uma das poucas chances que apareceu, Thiago Galhardo foi travado na finalização dentro da área.

Mesmo sem a bola, o controle do jogo era do Coelho, que não sofreu na defesa. A equipe mineira tentou buscar contra-ataques, mas também não conseguiu acertar as jogadas em velocidade para levar perigo. Assim, as equipes desceram para o vestiário com o 0 a 0 no placar.

Na segunda etapa, o América-MG até começou com mais produção ofensiva, mas com o tempo passando, o cenário voltou ao do primeiro tempo, com o Inter em busca do gol da vitória. Abel Braga mexeu no time para tentar mudar o panorama da partida, mas a equipe continuou com dificuldade na frente. O time ainda tinha dificuldade, e apelou na bola aérea na reta final do jogo para levar o jogo para os pênaltis. E assim aconteceu. Depois de bola jogada na área, Thiago Galhardo ajeitou de cabeça e Yuri Alberto empurrou para as redes aos 49 minutos.

Com isso, a disputa foi para os pênaltis. No América-MG, Léo Passos, Messias, Sabino, Toscano, João Paulo e Juninho converteram e Daniel Borges desperdiçou. Já no Inter, Lindoso, Edenílson, Yuri Alberto, Rodinei, Praxedes acertaram, enquanto Thiago Galhardo e Uendel perderam. Assim, o 6 a 5 nas penalidades deu a vaga para o Colorado.

