Americana vai à Justiça depois de se casar com a filha

Uma mulher dos Estados Unidos está sendo acusada de incesto depois de ter se casado com a filha de 25 anos. De acordo com a imprensa americana, essa é a segunda vez em que Patricia Ann Spann, 43, é alvo de tal acusação – em 2008, ela havia oficializado união com o seu filho.

O casamento de Patricia com a filha, Misty Velvet Dawn Spann, aconteceu no estado de Oklahoma em março e foi descoberto pela polícia no mês passado. Segundo a revista “Time”, mãe e filha foram levadas a julgamento, nesta quarta (08), e estão detidas sob fiança de 10 mil dólares cada.

Ainda de acordo com a publicação, as autoridades constataram que Patricia já havia se casado com o filho, em 2008. No entanto, um ano e meio depois, a união foi anulada após a Justiça alegar incesto.

Às autoridades, Patricia disse que perdeu a guarda de três filhos, que foram adotados pela avó paterna. Ela afirma que se reencontrou com Misty há dois anos e acreditou que não teria problemas em casar-se com ela pois seu nome não está na certidão de nascimento da filha.

O estado de Oklahoma considera crime de incesto o casamento entre pessoas da mesma família, independentemente se houver relações sexuais ou não.

