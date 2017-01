Amigas são mortas e bilhete é achado em corpo: ‘Não quis pagar dinheiro’

Crime ocorreu no município de São Gonçalo dos Campos, na Bahia.

Bilhete estava preso ao pé de uma das vítimas; polícia apura crime.

Duas mulheres foram encontradas mortas dentro de uma casa no município de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas são duas amigas, que tinham sido vistas pela última vez em uma festa na cidade.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime, mas a polícia encontrou um bilhete preso ao pé de uma das vítimas com um recado que teria sido deixado pelo autor das mortes. No bilhete, está escrito: “A família eu peço desculpa, mas ela não quis pagar o meu dinheiro. Mais tem pra festa!” (sic).

Conforme a PM, os corpos das mulheres foram encontrados na sala da residência, localizada no cruzamento da Avenida Hérlio Cardozo com a Rua Campos Sales, por volta da 7h de domingo (15). As duas tinham marcas de facadas no pescoço. A arma do crime, segundo a polícia, não foi encontrada.

As vítimas foram identificadas como Evilyn Machado Vasconcelos de Souza, 27 anos, e Daniela Dias Santana, 30 anos. Segundo a polícia, Daniela era quem morava na residência e a amiga estava no imóvel como visitante. A polícia informou que não detectou sinal de arrombamento na casa. A PM não soube informar se Daniela morava sozinha na casa.

A polícia suspeita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada do mesmo dia, já que, segundo testemunhas, as vítimas foram vistas na noite do dia anterior participando de um bloco cultural em uma festa da cidade. Ainda não há informações sobre a autoria do crime.

Uma unidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, a 100 quilômetros da capital baiana, foi enviado ao local e fez a remoção dos corpos das vítimas. Não há informações sobre data e local de velório e sepultamento.

