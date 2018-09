A trajetória de Natyele Rodrigues envolve muita luta e força de vontade- O câncer voltou. (Foto:Arquivo pessoal)



Ao receber a noticia ela postou mensagem no Facebook. Veja;

Mais uma vez bate o desespero os questionamentos e a dor! Olhar pros exames alterados e escutar um “infelizmente” nunca foi tão difícil. Mais uma vez, o câncer. Novo tratamento que me causam as piores sensações do mundo. Eu tenho consciência de que tudo isso um dia vai passar, eu sei que vai, mais até lá…ainda doí, doí muito ;

Família faz ação entre Amigos em campanha para pagar tratamento de câncer moradora de Novo Progresso

Boa Tarde, venho aqui através dessa mensagem pedir a ajuda de cada um de vocês em prol do tratamento de câncer da nossa amiga Natyele Rodrigues, infelizmente o câncer dela voltou, e estamos fazendo uma rifa que custa apenas 10 reais, e está concorrendo um lindo jogo de cama. Quem quiser compra 1 número entre em contato no whats: (66) 996514283 falar com a Kelma ou ir na loja da Lenna que fica em Novo Progresso na rua bandeirante N°917 Bairro jardim planalto.

Quem não poder ajudar comprando uma rifa ajude a divulgar por favor.

Obrigado desde já.🙏

