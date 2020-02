Amintas José Pinheiro, de 62 anos, era casado há 38 anos com a deputada estadual Nilse Pinheiro (REP-PA).

A Polícia do Pará ainda busca pistas da autoria do assassinato do professor e empresário Amintas José Pinheiro, de 62 anos. Câmeras de segurança estão sendo utilizadas nas investigações.(Foto:Reprodução/G1)

Os policiais voltaram ao local do crime e ouviram testemunhas do crime.

O professor era casado há 38 anos com a deputada estadual Nilse Pinheiro (REP-PA). A vítima foi abordada por dois homens que estavam em um moto na av. Centenário, em Belém, no início da madrugada desta quinta (6).

Segundo a Polícia, ele foi atingido por ao menos seis disparos dentro do carro dele quando chegava na residência onde morava. O veículo ficou com diversas marcas de tiro.

O corpo da vítima foi liberado no final da manhã pelo Instituto Médico Legal (IML). O velório ocorreu em uma capela no bairro do Guamá.

Investigação

O caso está sendo investigado pela Comissão Permanente de Análise de Crimes, na sede da Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

O delegado Bruno Fernandes disse que já há uma linha de investigação do crime. “Posso dizer que a Polícia já iniciou as investigações e já temos algo para poder traçar uma linha de investigação e determinar a autoria desse delito”.

As suspeitas é que o caso pode ter sido execução ou latrocínio, que é roubo seguido de morte, já que a vítima estava com uma certa quantia de dinheiro.

Nota de pesar

Em nota a Sociedade Civil Integrada Madre Celeste lamentou a morte do professor e decretou luto de três dias em todas as unidades do grupo.

“Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com o Professor Amintas Pinheiro, que será sempre lembrado como um exemplo de superação e como o expoente que foi na área da educação, dirigindo o Grupo de Ensino com sua forma peculiar de profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e firmeza para lidar com as adversidades e conflitos humanos”, disse a nota.

O veículo da vítima foi atingido por vários disparos — Foto: Reprodução/TV Liberal

