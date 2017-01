Amistoso? Brasil encara Colômbia por Chape e 1º lugar da Fifa após 7 anos

Tite avisou desde o início: não gostaria de ter um jogo logo no início de 2017 e nem faria questão da vitória diante da Colômbia nesta quarta-feira (25), às 21h45, no estádio Nilton Santos (Engenhão). O amistoso beneficente com renda líquida revertida integralmente para familiares das vítimas do trágico voo da Chapecoense seria apenas uma breve análise de novas peças na equipe e chance de reforçar um espírito solidário. No entanto, a partida pode ratificar o bom momento brasileiro no cenário mundial.

Ao consultar a Fifa sobre o número de substituições e o caráter do jogo, a CBF ouviu: o duelo contará pontos para o ranking oficial. E o sonhado empate de Tite pode levar a seleção ao topo da lista após quase sete anos – o Brasil não ocupa a primeira colocação desde maio de 2010.

O empate daria mais de 190 pontos à seleção, mais que o suficiente para superar a diferença atual de 90 pontos para a líder Argentina. Uma eventual vitória brasileira somaria mais de 500 pontos para a equipe.

Com Robinho, sem Diego

Sem muito tempo para treinar e com uma seleção pouco entrosada, Tite apostou em nomes experientes e em jogadores que já vinham sendo convocados. Na defesa, nenhuma surpresa: chamados em outros jogos, Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos estarão entre os titulares. Do meio para o ataque, algumas novidades. Willian Arão começará o jogo em sua primeira convocação, enquanto o campeão olímpico Walace se junta a Lucas Lima, Dudu, Diego Souza e Robinho. Weverton será o titular no gol.

Grande destaque da lista de convocados – composta apenas por jogadores que atuam no Brasil –, a dupla Diego e Robinho não estará em campo ao mesmo tempo. Ao menos no início do jogo. Mas o meia do Flamengo não desanima.

“O importante é voltar a viver esse ambiente. Seria muito legal estar com ele, é um amigo. Mas vamos curtir isso, trabalhar, buscar ter novas chances”, disse Diego.

O jogador, que usou a camisa 10 em alguns torneios pela seleção, torce para ganhar uma das únicas seis vagas ainda disponíveis. Por conta do regulamento da Fifa, Tite não conseguirá colocar todos os reservas em campo.

Pelo lado da Colômbia, nada de seleção caseira. O técnico José Pekerman também exaltou o espírito amistoso, mas quer uma preparação série para os próximos compromissos nas Eliminatórias.

Composta por jogadores que atuam no próprio país e em outros mercados da América do Sul, a equipe realizou dois treinos fechados nos últimos dias – sem entrevistas ou imagens – e terá nomes experientes como Téo Gutiérrez, Aguilar e Macnelly Torres em campo.

Para os torcedores brasileiros, as principais atrações são o volante Cuéllar, do Flamengo, e os santistas Copete e Hernandez.

BRASIL x COLÔMBIA

Data e hora: 25 de janeiro de 2017 (quarta-feira), às 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

Brasil

Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Walace, Willian Arão e Lucas Lima; Dudu, Robinho e Diego Souza

Técnico: Tite

Colômbia

David González (Camilo Vargas); Uribe, Felipe Aguilar, Quintero e Farid Díaz; Abel Aguilar, Bocanegra e Macnelly Torres; Borja, Téo Gutiérrez e Copete

Técnico: José Pekerman

Fonte: UOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...