AMUT elabora pauta de reivindicações para marcha dos municípios

O documento será apresentado durante a marcha, em Brasília, no período de 15 a 18 de maio. Entre as pautas consta a retomada de projetos de habitação.

A Amut – Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônica, Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará elaborou uma pauta com reivindicações em busca de melhorias para os municípios da região, como a retomada do programa Minha Casa Minha Casa, em função do déficit habitacional nas zonas urbanas, e a manutenção de rodovias.

As reivindicações foram definidas em uma assembleia geral da entidade que aconteceu no último sábado (6) na cidade de Pacajá, no sudoeste paraense. Na ocasião, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, que também é presidente da Amut, assinou junto com a Prefeitura de Pacajá e a Funasa, um acordo para instalação de um sistema de perfuração de poços em Pacajá.

Dez itens serão levados para reivindicação durante a marcha em Brasília, dentre eles a solicitação de aditivo financeiro para as obras do PAC, que prevê a construção de UBS – unidades básicas de saúde, PSF- Programa Saúde da Família e Academias da Saúde. Também será solicitada a Elaboração de Planos setoriais como: Plano de resíduos sólidos, saneamento básico e Mobilidade Urbana. Confira os demais pontos da pauta:

Reavaliação do FNDE das obras paralisadas, termos de compromisso e aditivos financeiros

Revisão do cálculo da per capita do PNATE de acordo com os preços praticados na região Amazônica.

Reajuste do valor dos procedimentos da tabela do SUS considerando a realidade Amazônica

Construção de Aterro Sanitários

Manutenção das Rodovias BR-163 e BR-230

Dar continuidade ao Programa LUZ PARA TODOS

Intervenção do Governo Federal para garantir o cumprimento das condicionantes dos Grandes empreendimentos na região.

Retomada do Programa Minha Casa, minha vida

