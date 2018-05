Ana Furtado revela tratamento contra câncer: ‘Estarei menos no ar’

Ana Furtado usou o Instagram na tarde deste domingo (27) para noticiar o público sobre o descobrimento de um câncer de mama em fase inicial. No comunicado, a apresentadora da Globo revelou que já fez a operação de retirada do tumor, e agora segue em tratamento para que a doença não volte a se manifestar.

No seu perfil, Ana gravou um vídeo e escreveu: “Faça o autoexame! É o primeiro passo para perceber alterações nas mamas. Caso ache algo estranho, procure um mastologista (médico especialista em mamas) como eu fiz. O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista mas pode ser o primeiro sinal de alerta. Se cuide!!! Estou tentando seguir a minha rotina de trabalho. Provavelmente estarei menos no ar para me cuidar”, disse Ana.

“Aqui deixo meu amor, minha força e meu carinho para quem está passando pelo mesmo problema”, finalizou a apresentadora.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...