Ana Sátila garante ouro inédito no Mundial da Itália

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Divulgação/Cbca) – A única brasileira a subir no lugar mais alto do pódio no Mundial de Canoagem da Itália, neste domingo, foi Ana Sátila. Ela garantiu medalha de ouro inédita no K1 Extreme Feminino da canoagem slalom, na disputa realizada na comuna italiana de Ivrea. A modalidade entrou no ano passado no circuito de competições internacionais

Na prova, ela dominou a tcheca Amalie Hilgertova e as americanas Sage Donnelly e Tracy Hines. “Estou muito feliz, muito obrigado a todos pela torcida, vou continuar sempre dando o meu melhor para conquistar bons resultados ao Brasil”, comemorou a atleta.

Na competição, Sátila chegou a outras duas semifinais, mas não avançou. No último sábado, a mineira esteve na semifinal no C1 Feminino, foi punida por não passar por um obstáculo e ficou com a 26ª colocação. Neste domingo, buscando vaga na final do K1 Feminino, ela ficou com a 12ª posição e não avançou junto aos dez melhores desempenhos.

A última etapa da copa do Mundo será realizada em La Seu d´Urgell, na Espanha, no próximo final de semana. Na Europa, os brasileiros também estarão no Mundial de Canoagem Slalom que acontecerá em Pau, na França, até 01 de outubro.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

