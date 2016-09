Anaconda gigante de 10 metros é encontrada no Brasil

Uma anaconda de cerca de dez metros foi encontrada por trabalhadores da construção civil, numa mina em Altamira, no Pará. O animal gigante pesa cerca de 400 quilos e apareceu quando os homens realizaram uma explosão no local.

No vídeo filmado por um dos trabalhadores, é possível ver o corpo do animal que parece não ter fim. Nas imagens podemos ver também que ela está acorrentada e possivelmente foi morta por eles.

Por Noticias ao Minuto

