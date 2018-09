Análise inicial de celular e computador indica que agressor de Bolsonaro agiu sozinho, dizem fontes da PF

Autor do ataque a Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira foi preso em flagrante -(Foto:Reprodução)

BRASÍLIA — A primeira análise feita no celular e arquivos do computador de Adélio Bispo de Oliveira, homem que esfaqueou o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) , indica que ele agiu sozinho, segundo envolvidos na investigação. Até o momento, foi o único indiciado no caso.

Integrantes da Polícia Federal que atuam no caso relataram ao GLOBO que, até o momento, não foram encontrados indícios materiais de que ele tenha se comunicado com co-autores ou com um suposto mandante. No entanto, os policiais ponderam que ainda há material para ser analisado, principalmente o que está armazenado em nuvens digitais.

A equipe médica que atende o candidato no Hospital Israelita Albert Einstein retirou na manhã desta terça-feira a sonda nasogástrica, que ajudava a reduzir o desconforto do paciente. Segundo o boletim médico, será reiniciada “alimentação oral e progredida de forma gradual, conforme aceitação”, em conjunto com a manutenção da alimentação endovenosa. Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

Adélio disse à Polícia Civil que teve “motivos pessoais”. Em outro momento, falou que decidiu atacar Bolsonaro “a mando de Deus”. Além disso, segundo seus advogados, ele disse ter ficado frustrado ao ver declarações de Bolsonaro de que era preciso “metralhar a petralhada do Acre” e sobre comunidades quilombolas.

