Analistas ambientais da SEMMA-NP participam de capacitação em geotecnologia

Analistas Ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso (Semma-NP) participaram, no período de 24 a 25 de Outubro, de capacitação para aprimorar a habilidade no uso de geotecnologias aplicáveis a gestão ambiental.

O curso ocorreu na cidade de Belém-Pa nas dependências no Hotel Regente, realizado pelo IMAZON (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, com o apoio do Fundo Amazônia/BNDES e com a GIZ.

No dia 26 os analistas ambientais do município participaram de um seminário sobre embargo ambiental (Federal, Estadual e Municipal).

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: SEMMA-NP

