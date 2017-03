Ananindeua é a pior grande cidade, diz estudo

O município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, é a pior entre as 100 maiores cidades do país. É o que mostra um estudo da consultoria Macroplan e divulgado pela Exame na sexta-feira (10).

Para chegar a esse resultado, a consultoria analisou os municípios com mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas: saúde, educação e cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade.

Os pesos dos indicadores e das áreas que compõem o índice foram divididos da seguinte forma: 35,3% para educação e cultura; 35,3% para saúde; 20,6% para infraestrutura e sustentabilidade e 8,8% para segurança.

O ranking foi formado por um índice que vai de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, melhor é a condição de vida no local.

No final do ranking, Ananindeua teve índice de 0,413. Maringá (PR), que ocupa o topo do ranking, conquistou índice de 0,731.

Santarém, no oeste paraense, e Belém também aparecem no ranking, com 0,491 e 0,486, respectivamente.

Ananindeua ficou nas últimas posições em todas as quatro áreas analisadas: 96ª em educação, 64ª em saúde, 99ª em infraestrutura e sustentabilidade e 100ª em segurança.

Para Gláucio Neves, diretor do estudo, o resultado negativo pode ser explicado pelo baixo capital da cidade, que reduz o poder de gestão.

OUTRO LADO

Em nota, a prefeitura de Ananindeua disse que não teve acesso à pesquisa, fontes pesquisadas, ao método de pesquisa e aos critérios adotados para que a posição no ranking possa ser levada em consideração.

A prefeitura afirma, no entanto, que a “atual gestão tem investido muito nestes últimos quatro anos em todas as áreas essenciais para o atendimento das demandas e necessidades dos serviços oferecidos à população. E isso vale especialmente para as áreas de saneamento, educação, cultura, segurança e sustentabilidade, o que nos permite refutar tal estudo e confrontá-lo com os dados reais e oficiais da prefeitura que mostram um cenário totalmente diferente”.

(com informações da Exame)

