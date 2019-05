Ananindeua é selecionada para projeto nacional na área de segurança pública

Ananindeua foi um dos cinco municípios escolhidos pelo Ministério da Justiça (Foto:Oswaldo Forte/Libcop)

Anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (15), em Brasília, durante lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta

O município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, foi um dos cinco selecionados no Brasil para receber a implementação de um projeto piloto, realizado pelo Ministério da Justiça, na área da segurança pública e promoção social. O anúncio foi feito, na manhã desta quarta-feira (15), pelo governador Helder Barbalho, durante o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta que acontece em Brasília (DF).

Sérgio Moro, ministro da justiça, participou da solenidade na qual o anúncio foi feito (Agência Pará)

O Programa é apresentado durante o primeiro dia do 1º Seminário de Alinhamento do Programa Nacional de Enfrentamento a Criminalidade Violenta (PNECV) | Fase 1 – Força-tarefa, que ocorre na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília. O chefe do Executivo Estadual está na solenidade de abertura, conduzida pelo ministro Sérgio Moro.

O PNECV, em fase de planejamento, associa ações de força-tarefa e de promoção social para implementação de políticas públicas de Segurança Pública. Com início previsto para o segundo semestre deste ano, o projeto piloto será implementado, inicialmente, em cinco municípios brasileiros distribuídos nas regiões do país, com previsão de expansão.

Fonte:Redação Integrada, com informações da Agência Pará

