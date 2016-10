Anapu inscreve para 154 vagas em vários níveis

A Prefeitura de Anapu está com inscrições abertas para 154 vagas em seu concurso público. As atividades apresentam salários variáveis de R$ 880 a R$ 2.000, considerando as jornadas de 20h ou 40 horas semanais.

Confira todas as propostas descritas a seguir, de acordo com a escolaridade exigida:

Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais Servente/ Zona Rural (11); Vigia Zona Rural; e Zona Urbana;

Nível Médio: Operador de Máquinas Leves; Agente Administrativo/ Zona Urbana (10); Agente de Trânsito (6); Agente Técnico em Meio Ambiente; Fiscal Ambiental (1); Instrutor Instrumentos Musicais (1); Mecânico de Máquinas Pesadas (1); Motorista II; Motorista III/ Zona Rural (1); Motorista III/ Zona Rural/ Educação (4); Motorista III/ Zona Urbana (1); Recepcionista/ Saúde/ Educação (3); Técnico Agrícola (2); Técnico em Enfermagem/ Zona Rural (4); e Técnico em Enfermagem/ Zona Urbana (3);

Nível Superior: Assistente Social/ Administração e Saúde; Enfermeiro/ Zona Rural; Enfermeiro/ Zona Urbana; Engenheiro-Agrônomo – SEMAGRI (1); Engenheiro-Agrônomo – SEMMAT (1); Engenheiro Florestal – SEMMAT (1); Farmacêutico (1); Fiscal em Vigilância Sanitária (1); Fisioterapeuta (1); Médico Cirurgião (2); Nutricionista/ Saúde e Educação (1); Odontólogo/ Zona Rural (1); Odontólogo/ Zona Urbana (1); Pedagogo/ Assistência Social (1); Psicólogo (1); Tecnólogo em Gestão Ambiental ou Etnodesenvolvimento (SEMMAT) (1); Médico-veterinário (1); Professor Ciências/ Zona Rural (3); Professor de Educação Física (1); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Língua Portuguesa – Zona Rural (7); Professor Geografia-Zona Rural (4); Professor História-Zona Rural (3); Professor Matemática-Zona Rural (7); Professor Matemática-Zona Urbana (2); Professor Pedagogo-Zona Rural/ Secretaria de Educação (50); e Professor Pedagogo-Zona Urbana/ Secretaria de Educação (10).

O prazo termina no dia 23 de outubro de 2016 pelo site, mediante o preenchimento do formulário e pagamento das taxas de R$ 50; R$ 70 ou R$ 100.

Quem preenche os critérios que possibilita a isenção da taxa (inscrito no CadÚnico, membro de família de baixa renda ou portador de deficiência) deve solicitá-la até 4 de outubro.

Todos os inscritos serão avaliados por Provas Objetiva, na data prevista de 13 de novembro de 2016 e, conforme a característica de cada cargo, ainda haverá Prova de Títulos.

DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...