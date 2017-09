Android Oreo: conheça 4 novas funcionalidades

A próxima atualização do Android traz quatro recursos inéditos

O Android Oreo é a nova versão 2017 lançado pelo Google e promete novidades nos recursos e melhorias “invisíveis”. A revista Exame reuniu quatro novas funcionalidades, confira:

Atalhos em aplicativos

O usuário verá algumas marcações estranhas nos ícones de apps. O recurso é parecido com o 3D Touch, sensor que faz com que o iPhone abra um submenu quando um ícone é pressionado com mais força do que o normal. A publicação explica: quando o ícone do app estiver com um pequeno círculo, o usuário poderá interagir de outra forma. Pressionar e deixar o dedo sobre esse ícone abrirá uma caixa mostrando mais informações sobre aquela notificação.

Seleção inteligente de texto

Vai ficar mais fácil selecionar e interagir com texto. Uma das novidades é que o usuário poderá selecionar por completo nomes de pessoas, locais ou pontos comerciais; isso poderá ser feito ao selecionar qualquer parte do nome. Dependendo do texto selecionado, será aberto um menu com indicações apropriadas para cada situação. Por exemplo: ao selecionar um endereço, o sistema já vai sugerir uma busca no Google Maps pelo endereço.

Google Play Protect

O Google Play Protect é um recurso que usa princípios de inteligência artificial para analisar aplicativos em smartphones Android. Se houver algum comportamento incomum detectado, o usuário receberá um aviso e instruções para que possa retirar o aplicativo do celular.

Novos emojis

O Google vai lançar também emojis redesenhados. Além da reformulação dos desenhos antigos, alguns novos chegam com o Android Oreo. Entre os novos emojis estão um dinossauro e uma figura de amamentação.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

