Angelina Jolie e filhos prestam depoimento de 3 horas ao FBI

Os capítulos da longa batalha judicial pela guarda dos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt, o estrelado casal de Hollywood que chocou o mundo após anunciar separação em setembro, seguem a pleno vapor. O site TMZ informou que Angelina e os filhos prestaram depoimentos a dois agentes do FBI na casa da atriz na Califórnia. O depoimento teria durado três horas.

O encontro aconteceu porque os policiais queriam esclarecimentos sobre o que aconteceu no voo da família entre a França e os EUA. Rumores apontam que, na ocasião, uma briga entre Pitt e o filho mais velho, Maddox, de 15 anos, teria acontecido, sendo o estopim do divórcio. O FBI ainda não abriu uma investigação e está no momento colhendo evidências para entender se será preciso iniciar um inquérito, segundo informa a revista Monet.

A atriz colaborou com os agentes, que estavam muito interessados em saber a exata localização da suposta briga. Isso porque se for constatado que aconteceu no espaço aéreo norte-americano, a agência federal teria jurisdição sobre o caso. Caso tenha sido no espaço de Minnesota, a investigação deveria ser feita por autoridades locais.

Outros relatos deram conta que Brad viu Maddox apenas duas vezes após o divórcio e Maddox teria se recusado a encontrar o pai.

