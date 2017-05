Animais carroceiros serão vacinados contra febre aftosa em Santarém

Vacinação gratuita será nesta quinta-feira (25), no Parque de Exposições Alacid Nunes. Animais também passarão por exame clínico.

Bovinos, bubalinos e equinos utilizados em tração animal na cidade (carroceiros) serão vacinados nesta quinta-feira (25), contra febre aftosa no Parque de Exposições Alacid Nunes, em Santarém, oeste do Pará. A vacinação será gratuita para os membros da Acassan (Associação de Condutores de Carroça de Santarém).

A ação é resultado de uma parceria entre o Sindicato Rural de Santarém, Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Unama e Accasan).

De acordo com Tânia Núbia, atualmente a Accasan tem 279 associados, porém, são poucos os que atendem ao chamado da entidade para a vacinação dos animais. “Em outras ações de vacinação que nós já realizamos por meio de parceria com o Sirsan e a Adepará, aparecem cerca de 28 que trabalham com carroça e 17 cavalos e burros. A gente não vê uma grande preocupação da maior parte dos associados com o bem-estar dos seus animais”, disse Tânia Mara.

A vacinação contra febre aftosa é obrigatória no estado do Pará, uma vez que o estado goza do status de livre de aftosa com vacinação. O prazo para imunizar os animais encerra no dia 31 de maio e a confirmação deve ser feita junto à Adepará até o final da primeira quinzena de junho.

Por ocasião da vacinação no Parque Alacid Nunes, os animais também passarão por vermifugação e exame clínico.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...