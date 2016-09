Animais causam acidente na Transamazônica em Itaituba, PA.

Na noite deste domingo, 25, por volta das 20hs30min dois animais, (cavalos), foram atropelados na rodovia transamazônica BR-230 na altura do km 06, município de Itaituba.

Segundo informações do senhor Rodrigo Maia, proprietário do ônibus que estava transportando trabalhadores da fabrica de cimento ITACIMPASA, o motorista relatou que trafegava pela rodovia em velocidade razoável, no local citado os cavalos entraram na pista e a batida foi inevitável, os animais morreram na hora, o local é escuro e facilitou o acidente. Com a batida os animais foram arremessados há mais de 10 metros, a frente do ônibus ficou parcialmente destruída, quebrou o para-brisa, amaçou a lateria, marcas de sangue ficaram na frente do veiculo.

Um dos passageiros disse que, foi um grande susto, todos estavam concentrados na viagem, quando foram surpreendidos com a batida, saíram do ônibus e foram verificar o que tinha acontecido. Fica o alerta para os motoristas que trefegam pela rodovia, que prestem bastante atenção com os animais na pista. Também fazer o alerta para os proprietários dos animais que os prendam, se não uma tragédia ainda vai acontecer. Nossa equipe do reportagem na manhã de hoje, ate estarmos no local ninguém apareceu para retirar os animais do local. O dono de um dos animais apareceu na hora, mas logo foi embora.

