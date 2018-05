Animais silvestres são apreendidos em criadouros irregulares em Santa Luzia do Pará.

Duas pessoas foram autuadas em flagrante por crime ambiental. Além de aves silvestres, foram encontrados 24 jabutis e um segui, espécie de primata da fauna brasileira.

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (11) o resultado da operação Kayapó, de combate a criação irregular e comercialização de animais silvestres na cidade de Santa Luzia do Pará, no nordeste do estado. Nesta operação, duas pessoas foram autuadas em flagrante por crime ambiental.

Durante a ação, a Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema) do Polícia Civil apreendeu pássaros silvestres como curió, corrupião, coleira, aracuã, sabiás, trinca ferro, inhapim e sui cabeça. Também foram apreendidos marrecos, 24 jabutis da raça pé vermelho e um sagui, espécie de primata da sauna brasileira.

Os acusados que criavam os animais sem a devida autorização legal emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados. Eles irão responder pelo crime de venda, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

As aves apreendidas foram soltas na natureza, enquanto que as gaiolas usadas para mantê-las em cativeiro foram destruídas.

Por: G1 PA(Foto: Ascom/Polícia Civil)

