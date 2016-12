Animais silvestres são reintroduzidos à natureza em Belterra.

Foto: Reprodução (TV Tapajós)- Trezentos e cinquenta um animais silvestres, entre eles: aves, répteis e mamíferos foram reintegrados à natureza na quarta-feira (14), na Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós), no município de Belterra, no oeste do Pará.

A ação foi desenvolvida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Faculdades Integradas do Tapajós (FIT/Unama) e o Corpo de Bombeiros.

A ação foi possível após um longo período de tratamentos e procedimentos de reabilitação. O período de estadia no zoológico dura de três a seis meses. Entre as espécies soltas estavam 306 quelônios, 39 jacarés, 5 marrecas, 1 jaguatirica e 1 bicho-preguiça.

A maioria dos animais que chegaram até o zoológico de Santarém foram capturados e outros foram encontrados por populares, ou achados em cativeiros com machucados ou com a saúde debilitada.

O tratador Lúcio dos Santos que trabalha há 10 anos no zoológico afirmou que vai sentir saudade dos animais. Ele contou que viu cada um deles chegar e cuidou de todos. “Estou feliz de vê-los serem soltos num lugar adequado, onde sei que eles vão sobreviver”.

De acordo com o veterinário do zoológico Jairo Moura, o local escolhido é um ambiente seguro para os animais. “A Flona é uma área protegida e esses animais estão apresentando ótimo quadro de saúde e estão indo para a natureza”, destacou.

Segundo o Ibama, a escolha pela Floresta Nacional do Tapajós é devido área ser uma unidade de conservação federal e por apresentar todas as características necessárias ao bem estar dos animais. Além de ser um local constantemente monitorado, conta com uma equipe de brigadistas que atuam no combate a incêndios. “Tem a presença dos analistas ambientais do ICMbio que realizam um trabalho de educação ambiental nas comunidades e isso é fundamental. É um local preservado ideal para que esses animais possam viver”, justificou analista do Ibama, Alex Lacerda.

