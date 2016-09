Anitta assina contrato com agência internacional

A cantora Anitta bomba cada vez mais, e após o grande hit “Sim ou Não” com o colombiano Maluma, a musa continua focada na carreira internacional e assinou um contrato com a agência WME!

Essa é a mesma empresa que agencia artistas como Rihanna, Drake eMaroon 5!.

Anitta teve os shows cancelados por tempo indeterminado para cuidar de um edema e um cisto nas cordas vocais. Para isso, a cantora não pode nem sequer falar, tendo que se comunicar através de papel e caneta, além de ter sido substituída no programa “Música Boa Ao Vivo”, do Multishow. Por outro lado, a musa continua em contato com os fãs pelas redes sociais e tranquilizou todos sobre sua doença, que, segundo ela, piorou depois de um forte resfriado.

