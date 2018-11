Anitta beija 28 pessoas diferentes em novo videoclipe​​​​​​​​​​

Após boatos de montagem, cantora desmente no Instagram: “Sim, as cenas são reais”

(Foto> Instagram) = Em seu novo clipe de “Não Perco Meu Tempo”, Anitta dá beijos quentes em 28 pessoas diferentes entre homens, mulheres, pessoas mais jovens e mais velhas. Dentre os beijos que mais chamaram atenção dos internautas está o que a cantora dá um beijão em um homem bem mais velho que a cantora, o que gerou rumores entre os fãs.

Não demorou muito para que algumas pessoas levantassem a hipótese de que a gravação tratava-se de uma montagem, mas o boato foi desmentido por Anitta no stories do Instagram pessoal, onde a cantora mostrou o making da of da cena para provar que o beijo foi real. “Sim, as cenas são reais”, escreveu a artista na publicação.

O vídeo foi lançado na última sexta-feira (9) e levou os fãs ao delírio. Assista ao vídeo:

