Anitta cancela show em Belém por dificuldades de transporte em meio à greve dos caminhoneiros

Show seria domingo, 27. Nova data para a apresentação já foi anunciada.

show da cantora Anitta, que seria realizado no domingo (27), em Belém, foi cancelado. Com dificuldades de transporte dos equipamentos necessários para a apresentação em meio aos protestos de caminhoneiros que atingem diversas vias do Pará e do Brasil há seis dias, a produtora da festa e a produção de Anitta anunciaram que não haverá o evento.

A nota oficial foi divulgada nas redes sociais da cantora neste sábado (26). “Apesar de todos os esforços para a realização do evento, infelizmente toda a logística do show ficou comprometida por conta da paralisação. A MOB e a produção da artista lamenta (sic) o ocorrido e conta com a compreensão do público”, informou a nota.

A nova data da apresentação será dia 21 de outubro. O consumidor que quiser a devolução do dinheiro precisará esperar até segunda-feira (28), quando a produtora do evento deverá divulgar data e local para o reembolso.



