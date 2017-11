Anitta canta hino reduzido e internet reage; veja o vídeo

Anitta cantou o Hino Nacional na abertura do GP Brasil de Fórmula 1 e provocou reações diversas na internet, na tarde deste domingo (12/11). Os posts e comentários não questionam a afinação ou performance da cantora, mas uma alteração na letra gerou repercussão.

A alteração foi realizada pela organização do evento para “encurtar” a letra e reduzir o tempo de duração do Hino. Na versão interpretada por Anitta, ela canta normalmente até o verso “A imagem do Cruzeiro resplandece”. Depois, em vez de seguir com a estrofe “Gigante pela própria natureza”, ela parte para “Mas, se ergues da justiça a clava forte” e cantou até o fim.

Veja Vídeo;

