Anitta dá show de sensualidade na festa do peão de Barretos

Grande festa contou com apresentação da cantora em sua primeira noite

(Foto: Manuela Scarpa/Brazil News) – A primeira noite da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na quinta-feira (16), contou com uma apresentação bombástica para o público da festa! Sim, Anitta foi a grande atração musical da noite de estreia do evento.

De look curtinho, com microvestido, hot pants e meia arrastão, Anitta fez a multidão dançar muito com seus principais hits, como Vai Malandra, Paradinha, Bang, Show das Poderosas e Sua Cara.

Inclusive, foi a estreia de Anitta na Arena do Parque do Peão, que fica em Barretos, a cerca de 440 km de distância da capital paulista, que fez troca de looks e usou shortinho jeans, top e óculos extravagantes personalizadíssimos com seu nome

A Festa do peão de Barretos acontece até o dia 26, com apresentação internacional da cantora Shania Twain, que se apresenta pela primeira vez no Brasil, no próximo sábado (18), com shows dos brasileiros Marília Mendonça, Fernando & Sorocaba, Henrique & Diego e Gustavo Mioto.

Na programação do evento, com mais de 100 atrações, durante as duas semanas, com direito a apresentações de César Menotti & Fabiano, Bruno & Marrone, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa, Alok, Gusttavo Lima, Chitãozinho & Xororó, Henrique & Juliano, Rionegro & Solimões e Guilherme & Santiago, Simone & Simaria, Kevinho, Marcos & Belutti, entre muitos outros.

Por: Quem 17 de Agosto de 2018 às 07:15

