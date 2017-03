Anitta dança até o sol raiar em sua festa de aniversário

Com o tema ‘Anitta na Selva’, evento comemorou os 24 anos dela e reuniu cerca 300 convidados na casa da cantora, no Rio.

A noite foi animada na casa de Anitta na quinta-feira, 30. A cantora recebeu familiares e amigos famosos em uma superfesta em comemoração ao seu aniversário de 24 anos. Nas redes sociais, ela mostrou um pouco do evento que teve como tema uma noite na selva. A cantora mostrou como foi o fim da festa e compartilhou uma foto sua em cima de um elefante no jardim de sua casa. “Já acabou?”, questionou ela cheia de animação já às 8h desta sexta-feira, 31.

Eclética, a playlist da música circulou por ritmos como funk e hip hop e ainda contou com show do grupo Harmonia do Samba e uma apresentação especial do rapper americano G-eazy, que já rasgou elogios pela cantora. Você acha que acabou? Nada disso! O DJ Maejor, amigo de Justin Bieber, também foi a festa e fez a alegria dos fãs ao deixar o local e posar para fotos com suas admiradoras.

Por volta de 7h da manhã da sexta-feira, 31, Anitta ainda estava acordada e tinha a companhia da youtuber Kéfera, do cantor Pipo Marques e de outros amigos. Um pouco depois os amigos da poderosa fizeram uma transmissão ao vivo pelo Instagram mostrando os bastidores de um mini ensaio fotográfico na decoração da festa. Que disposição! (Veja vídeo abaixo)

Sem economia, a festa contou com bolo de seis andares e uma mesa com mais de 1.500 doces, entre brigadeiros, churros, e delícias de sabores como limão e uva. Quatro bares serviram bebidas criadas especialmente para o evento e que levaram nomes de músicas da Anitta. Com a temática “Anitta na Selva”, a cantora reuniu cerca de 300 convidados, entre eles Regina Casé e a filha, Benedita, grávida, Paulo Gustavo, David Brazil, Carol Sampaio, Larissa Manoela, Fernanda Paes Leme, Monique Alfradique, Arthur Aguiar, Glória Maria e Giba.

