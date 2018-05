Anitta é cotada para fazer parte do júri do ‘The Voice’ no México

Brasileira participaria da atração junto ao cantor colombiano Maluma, com quem fez as pazes recentemente.

A cantora Anitta pode integrar o time de jurados da próxima edição do reality de música ‘The Voice’ no México, segundo a imprensa do país. A informação foi confirmada pelas rádios Exa Morelia e La Taquilla.

A brasileira atuaria junto ao cantor colombiano Maluma, com quem teve atritos. Após gravarem o single ‘Sim ou Não’ juntos, os artistas deixaram de se seguir nas redes sociais no fim do ano passado. Na época, Anitta chegou a comentar no Twitter: “Por que as pessoas são tão egoístas e inseguras?”, frase que os fãs consideraram como indireta ao desafeto.

Recentemente, Anitta e Maluma voltaram a se seguir nas redes sociais, o que muitos acham ser o fim da briga e uma provável confirmação da participação da brasileira no programa mexicano.

