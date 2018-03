Anitta lança clipe de ‘Indecente’, transmitido ao vivo em sua festa de aniversário; assista

Anitta vence premio de estrela da rede social no iHeartRadio Music Awards 2018 (Foto: Reprodução/Instagram)

Atraso de mais de uma hora para divulgação irritou fãs na internet. Cantora disse que houve problema em conexão: ‘Preferi subir com qualidade boa’.

Com um atraso que irritou fãs, Anitta transmitiu ao vivo o clipe de “Indecente” na noite desta segunda-feira (26), em meio à sua festa de aniversário (assista abaixo, a partir de 1h03min50s).

A música com batida funk e letra em espanhol ganhou um vídeo em plano-sequência, com inspiração nos anos 1970 e direção de Bruno Ilogti (o mesmo de “Paradinha”, “Essa mina é louca” e “Bang”). Um time de famosos, convidados da comemoração, aparece nas cenas.

Jojo Todynho, Nego do Borel, Izabel Goulart, Pabllo Vittar, Maíra Cardi, Di Ferrero e Isabeli Fontana estão entre eles. Mas a participação mais celebrada é a do empresário Thiago Magalhães, o discreto namorado de Anitta, que surge dando um beijão na cantora.

Atraso

A transmissão ao vivo do clipe no YouTube estava marcada para as 21h, mas aconteceu somente por volta das 22h45. O atraso gerou críticas nas redes sociais.

Anitta disse que o problema foi causado por uma dificuldade de conexão. “Estávamos correndo o risco de subir com a qualidade ruim, então eu preferi atrasar um pouco pra gente subir com a qualidade boa”, disse, em vídeo publicado no Instagram.

No Twitter, ela também se justificou: “O clipe foi ao vivo e o link levou um tempo para subir nossas imagens com a qualidade que vocês merecem. Tivemos alguns ensaios antes e temos pessoas comentando que o clipe já havia acontecido.”

Por G1

