Anitta leva ‘encoxada’, dança de fio dental e esfrega bumbum no rosto de dançarina; assista!

‘SURRA DE BUNDA’

(Foto:| Reprodução/Ag.News) – Momentos quentes entre Anitta e a bailarina Ohana Lefundes foram registrados, mais uma vez, durante um show da cantora. A apresentação foi no último sábado (23), no Parque Olímpico, Rio de Janeiro.

Durante a música “Sin Medo”, a cantora esfregou o bumbum no rosto da dançarina e as duas continuaram a coreografia juntas em um clima super íntimo. O vídeo foi publicado em uma Instagram famoso destinado à Anitta.

Ohana soma mais de 300 mil seguidores no Instagram e já protagonizou outros momentos “calientes” com Anitta nos palcos. Há boatos de que a dançarina já teria participado do relacionamento da cantora com surfista Pedro Scooby.

segunda-feira, 25/11/2019, 08:36 – Atualizado em 25/11/2019, 09:10 – Autor: Diario Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...