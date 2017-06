Anitta, Pabllo Vittar e Major Lazer – Conheça o novo single

Todas as vozes da canção são das cantoras brasileiras, sendo cantada completamente em português e composta pela instrumentalização do trio americano.

O trio de música eletrônica Major Lazer acaba de lançar o seu EP “Know No Better” e, como já esperado por alguns fãs brasileiros, a produção inclui a música “Sua Cara”, uma faixa em parceria com Anitta e Pabllo Vittar.

A música “Sua Cara” é toda em português e conta com as duas cantoras dividindo os vocais

You May Also Like