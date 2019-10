Anitta pega sol de biquíni e arranca elogios de seguidores

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela também conta sobre como foi colaborar com Madonna. “Para mim, Madonna representa liberdade. Ela passa a mensagem de ser quem você quiser, ser livre. Isso é muito importante. Eu me sinto livre para ser sexual e me expressar sexualmente porque a Madonna fez isso primeiro. Ela enfrentou muitas coisas quando todo mundo criticava esse comportamento. Eu a admiro muito”, elogiou Anitta.

Na entrevista, Anitta fala sobre as cirurgias que já realizou. “Todos gostam de dizer ‘Se aceite’. Eu me aceito, mas eu também amo mudar. Por que esconder isso? Gosto de ser honesta para que vejam que sou uma pessoa normal como eles. O que eu não posso mudar, por exemplo minha celulite, eu aceito. Não tem cirurgia para isso. Se um dia inventarem, serei a primeira a testar!”, dispara.

