Anitta recebe quatro indicações em premiação americana para artistas latinos

No “Lo Nuestro”, a brasileira foi indicada a Artista Revelação, Artista Social do Ano, e mais duas categorias

O esforço de Anitta em ser reconhecida internacionalmente chegou a um novo patamar: os prêmios. Ela recebeu quatro indicaçõesao prêmio norte-americanoa “Lo Nuestro”. A premiação ocorre anualmente desde 1989, com o intuito de das destaque para artistas latinos.

No último ano, além de viver a boa fase pós projeto Check Mate, Anitta lançou o EP Solo, com letras em três idiomas diferentes, e chegou a ser técninca na edição mexicana do The Voice.

Todo esse trabalho levou Anitta às seguintes indicações: Artista Revelação; Artista Social do Ano; Artista Feminina Urbana; e Colaboração Urbana, com “Machika”, parceria com Leon e J. Balvin.

A escolha dos vencedores é feita por votação popular e os fãs brasileiros podem ajudar votando no site da premiação, até o dia 22 de fevereiro.

Em seu Instagram, a cantora comemorou as indicações. Confira:

