Anitta refaz posa icônica de Paolla Oliveira e enlouquece os colombianos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As fotos foram feitas em uma mansão alugada em Chapinero Alto, na cidade de Bogotá. Na entrevista que tem como título principal “Do Brasil para o mundo”, Anitta fala do sucesso de sua carreira, da exposição do corpo e de toda sua sensualidade.

You May Also Like