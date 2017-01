Anitta responde tuíte de “Please, come to Brazil’ e cria meme: “I’m nele”

Os artistas estrangeiros que têm fãs no Brasil já sabem. Basta uma postagem nova para que nos comentários eles recebam uma enxurrada de mensagens idênticas pedindo “Please, come to Brazil”. No ano passado, o astro da série “Todo Mundo Odeia o Cris”, por exemplo, recebeu tantos pedidos que se irritou com o público brasileiro.

Nesta semana, no Twitter, a cantora Anitta respondeu de maneira bem humorada a mensagem de um fã que tuitou para ela a célebre frase: “Please come to Brazil”. Em resposta, ela escreveu “I’m nele” e sem querer acabou criando um novo meme, com os internautas usando a frase em diversas situações.

A própria cantora entrou na brincadeira e escreveu em seguida: “I’m louca” e como resposta recebeu dos fãs tuítes como “I’m apaixonada por você”, “I’m morta”, “I’m também”, “Good tarde Anitta. I Love You (te amo em brasileiro)”.

Fonte: Notícias ao minuto.

