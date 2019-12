Anitta sensualiza e deixa marquinha de sol à mostra

Anitta ostentou na noite deste domingo (29) no Instagram com sua marquinha de biquíni, mostrando que o verão está fazendo efeito. A cantora compartilhou uma série de fotos sensuais mostrando um dos looks escolhidos para curtir o sol.

Reprodução/ Instagram

Recentemente, a artista não estava com tanto calor assim. Ela foi esquiar ao lado de amigos e familiares e registrou os cliques nas redes sociais. Hoje, a Justiça negou uma liminar que pedia o cancelamento do show de Anitta no réveillon na cidade de Paulista, região metropolitana de Recife

Autor: Com informações UOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com http://www.folhadoprogresso.com.br/resultados-do-enade-2019-sao-antecipados-pelo-ministerio-da-educacao/

Curtir isso: Curtir Carregando...