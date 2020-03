Anitta sensualiza em cenário paradisíaco

Cantora curte viagem e compartilha registros nas redes sociais

Anitta encantou seguidores do Instagram com novos cliques de sua viagem às Ilhas Maldivas. A cantora posou com vista paradisíaca de fundo e exibiu um visual pretinho nada básico.

A musa vestiu um maiô ornado com correntes e com uma medalha que une a parte de cima do traje de banho. Para complementar o visual, ela usou um óculos de sol no estilo gatinho e finalizou com um chapéu.

Anitta está na Ásia com seu novo affair, Gabriel David, com quem apareceu publicamente pela primeira vez durante o Carnaval. O empresário, que é amigo de Pedro Scooby, ex-namorado da cantora, acompanhou a agenda cheia de Anitta e ela chegou a brincar no Instagram com uma enquete perguntando se a relação iria para a frente.

