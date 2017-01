Anitta surge com novo penteado com tranças em show em São Paulo: ‘Improviso’

Anitta se apresentou no Festival de Verão, no Estádio do Canindé, em São Paulo, neste sábado (28), e exibiu um novo penteado com tranças em parte do cabelo. No entanto, em seu Snapchat, a cantora – que estará no filme de Larissa Manoela – contou que o look foi um improviso, já que não teria tempo de completar o desenho em todo o cabelo.

Numa sequência de vídeos postados na rede social, Anitta e o hair stylist conta como seria o look. “Eu falei pra ele que queria uma cabelo diferente…”, contou a cantora, que já surgiu de peruca rosa. “Ela queria reto e eu comecei fazendo torto. Aí não teve mais espaço pra continuar as tranças”, disse ele. A artista, então, explicou que foi o profissional que não seguiu sua orientação: “Eu falei pra ele o jeito que tinha que fazer e ele não me escutou. Eu falei: ‘vai dar errado’. Quando foi chegando no final, não tinha mais tempo. Aí eu arrumei essa solução aqui”, relatou ela, mostrando o resultado final. “A gente fez ondas no que sobrou. Ficou maravilhoso. Tá vendo que improviso é tudo na vida”, brincou ele.

Cantora nega romance com ex de Ludmilla: ‘Armação’

Anitta segue solteira ou, como ela mesma diz, “pegando nem gripe”. Diferentemente do que foi publicado pelo site “RD1”, ela não está vivendo um affair com Xerxes Frechiani, ex-namorado de Ludmilla. A cantora, vista em foto com Lewis Hamilton durante viagem no México, usou seu Instagram para negar qualquer envolvimento com o empresário americano em um perfil de celebridades na rede social.

Fonte: msn.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...