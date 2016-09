Anitta vai cantar com Andrea Bocelli nos shows que o tenor fará no Brasil no dia 12 de outubro, em São Paulo e dia 19, em Curitiba. O dueto com o italiano acontecerá na música “Over the rainbow”. As informações são da colunista Mônica Bérgamo da Folha de São Paulo.

DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...