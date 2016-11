Anitta vence prêmio no EMA como Melhor Artista Brasileira: ‘Gratidão a todos’

Anitta é eleita Melhor Artista Brasil no Europe Music Awards, em 6 de novembro de 2016

Anitta comemorou o prêmio através do Instagram: ‘Gratidão a todos’

Esta é a segunda vez que Anitta vence uma categoria no EMA

Em 2015, Anitta venceu a categoria ‘Worldwide Act Artista América Latina’, desbancando outros três artistas

Anitta lamentou não ter podido na premiação, que aconteceu na Holanda: ‘Eu não consegui ir até a Europa buscá-lo’

Recentemente, Anitta se apresentou no Prêmio Multishow

Anitta foi eleita a Melhor Artista Brasileira no Europe Music Awards, prêmio internacional de música que aconteceu na Holanda, neste domingo (6). A cantora não foi à premiação, mas comemorou a vitória em seu Instagram. Neste sábado, ela dividiu o palco com Silvio Santos no encerramento do Teleton.

“E nós ganhamos por mais um ano o prêmio internacional Mtv EMA. Bom.. eu não consegui ir até a Europa buscá-lo, mas deixo aqui todo meu amor e gratidão a todos que me fizeram conquistá-lo. Obrigada”, escreveu Anitta na legenda da foto postada no Instagram. Este é o segundo ano que ela vence uma categoria no prêmio. Em 2015, ela conquistou o título de “Worldwide Act Artista América Latina”, desbancando outros três artistas.

Cantora afirma ser feliz solteira: ‘Vou criar um manual’

Anitta não assume um relacionamento desde o fim do namoro com Pablo Morais, com quemmantém contato até hoje. Nesta semana, a cantora deu uma lição de empoderamento no Snapchat.

“Por que os maiores aspiracionais femininos são mulheres que têm maridos ou relacionamentos bem sucedidos. Será que a maior vontade da mulherada é ser uma parceira perfeita, é adquirir boys duradouros, incríveis? É ter um relacionamento sério?”, perguntou Anitta.

Depois, ela brincou, afirmando que escreveria um livro sobre sua experiência. “Acho que vou criar o manual de ‘como ser feliz solteira'”, falou a cantora, que procura lidar com calma diante dos haters na web. Ela explicou ainda que, sempre que fala sobre sua vida amorosa nas redes sociais, é brincando. Recentemente, ela reclamou estar sem namorado e admitiu estar carente.

